РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В городском округе Люберцы на дворовых территориях в период с 28 мая по 3 июня управляющие компании провели покос более 9 тысяч квадратных метров газонов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За минувшую неделю (28 мая – 3 июня – ред.) в уборке дворовых территорий участвовало 72 единицы спецтехники и 813 человек. Была выполнена санитарная опиловка 53 и вырубка 18 аварийных деревьев. Ведутся работы по покосу травы на придомовой территории, за неделю окошено более 9 тысяч квадратных метров газонов», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что проведены работы по ремонту и окраске более 1 тысячи погонных метров ограждений. На городских и придомовых территориях отремонтировано и окрашено более 70 малых архитектурных форм. Силами УК проводится ямочный ремонт, во дворах устранено 76 ям общей площадью 147 квадратных метров.

«За период с 25 мая по 31 мая 2018 года сотрудники территориального отдела № 15 Госадамтехнадзора Московской области в городском округе вынесли 32 постановления на общую сумму 98 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории и фасадов жилых зданий. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора вынесли шесть постановлений на общую сумму 6 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей местах», – заключил Ружицкий.