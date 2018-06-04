РИАМО - 4 июн. Сотрудники полиции задержали на западе столицы 28-летнего москвича по подозрению в хранении более 100 граммов наркотических средств – каннабиса и гашиша, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В квартире одного из домов на Малой Филевской улице, принадлежащей 28-летнему москвичу, полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществом неизвестного происхождения.

«Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическими средствами – каннабисом массой около 97 граммов и гашишем массой около 7 граммов. Запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта путем размещения закладок на территории округа», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные сбыт наркотических средств). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.