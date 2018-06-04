РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 4 июн. Депутат совета депутатов подмосковных Люберец Ринат Бадаев сложил полномочия в связи с переходом на новую работу.

«Уважаемые жители четвертого избирательного округа городского округа Люберцы! В связи с оказанным мне доверием и назначением на должность заместителя главы администрации города Переславля-Залесского по вопросам градостроительства и архитектуры, мне пришлось сложить полномочия депутата совета депутатов городского округа Люберцы по четвертому избирательному округу», – написал сам Бадаев в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил жителей за доверие и поддержку. Также Бадаев выразил благодарность коллегам – депутатам и администрации Люберец за совместную работу и результативный труд.