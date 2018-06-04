РИАМО - 4 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона «Красный Октябрь» на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выдано разрешение на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Физкультурный комплекс построят за счет средств городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство – до ноября 2019 года», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

ФОК переменной этажности от двух до четырех этажей площадью 9,2 тысячи квадратных метров возведут по адресу: Тушинская улица, владение 16. В нем разместятся игровой и тренажерный залы на 48 и 96 человек соответственно, бассейн для взрослых на восемь дорожек, детский бассейн на 20 человек со стеклянной крышей-фонарем, вспомогательные помещения к существующему футбольному полю, а также фитобар и обеденный зал на 36 мест.

Территорию комплекса обустроят, высадят деревья и кустарники, устроят цветники и газоны, разместят малые архитектурные формы.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. К проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного ГБУ «ЦЭИИС», которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.