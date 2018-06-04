РИАМО - 4 июн. Регистрацию заявок на участие в лабораториях городских инициатив (MUF LAB-2018) начали организаторы Московского урбанистического форума (МУФ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики и строительства.

«Этот проект направлен на поиск лучших решений для практической реализации. В ходе конкурса будут рассматриваться работы, подготовленные на основе реальных запросов от различных городских и федеральных организаций. LAB-2018 - командное соревнование среди инженеров, архитекторов, градостроителей, дизайнеров и IT- специалистов», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, конкурс будет проводиться в трех номинациях: «Архитектурно-пространственное решение», «Технологическое решение», «Социокультурное решение». Тематика проектов - самая разнообразная: от подготовки архитектурных решений новых общественных пространств в парках, до создания мобильных приложений, позволяющих оценить качество предоставляемых услуг.

Руководитель департамента также отметил, что среди заказчиков лабораторий: Московский метрополитен, Музей Москвы, парк-заповедник Царицыно, Банк ВТБ, «Большое Сколково», особая экономическая зона «Технополис «Москва» и другие.

Экспертный совет отберет лучшие заявки, авторы которых получат статус финалистов и возможность принять участие во втором этапе – образовательном проектном семинаре, который пройдет в рамках деловой программы форума в парке «Зарядье» 18 июля.

«По итогам конкурса заказчики рассмотрят возможность полной или частичной реализации предложенного проектного решения», - подчеркнул Левкин.

В свою очередь генеральный директор МУФ Денис Бойков отметил, что лаборатории городских инициатив - это продолжение профессионально значимых начинаний Московского урбанистического форума: Школы юных проектировщиков, которая существовала до 2017 года, и Экспериментальных лабораторий МУФ – 2017.

Прошлогодний урбанистический форум стал самым масштабным за всю историю его проведения. В Москву приехали представители 70 стран-участниц. Число участников деловой программы превысило 10 тысяч человек, а участников фестивальной программы составило не менее 70 тысяч человек.