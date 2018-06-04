РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В двух парках подмосковных Люберец 5 и 6 июня проведут дезинсекцию клещей, сообщается в Instagram-аккаунте парков.

«В Люберецких парках культуры и отдыха в период с 5 по 6 июня будут проводится мероприятия по дезинсекции. Убедительная просьба быть более внимательными и по возможности отказаться от посещения парков в дни проведения дезинсекции», – говорится в сообщении.

Пятого июня с 10:00 дезинсекцию клещей и личинок комаров проведут в природных станциях и водоемах парка «Наташинские пруды». Шестого июня с 10:00 начнут дезинсекцию клещей в природных станциях центрального парка.