РИАМО - 4 июн. В столичном районе Бабушкинский на Ленской улице в следующем году планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«По адресу: Ленская улица, владение 21, в следующем году введут детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Уже завершено возведение надземной части здания, в настоящее время строители ведут кровельные и фасадные работы, а также внутренние отделочные работы», - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит 8621 квадратный метр. Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену в своем составе имеет следующие отделения: отделение профилактики, два терапевтических отделения; хирургический блок кабинетов, блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, отделение реабилитации.

Детская поликлиника на 250 посещений в смену предусматривает: вестибюльную группу помещений с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, школьно-дошкольное отделение; отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, хирургический блок кабинетов; блок кабинетов функциональной диагностики; дневной стационар на шесть коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, физиотерапевтический блок кабинетов.

«Также в поликлинике разместятся клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами; служебно-бытовые и хозяйственные помещения», - добавляется в материале.

Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.

«Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. Всего до 2021 года мы планируем ввести в эксплуатацию 24 поликлиники», - добавил Бочкарев.