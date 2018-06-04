РИАМО - 4 июн. В столице объявили предупреждение об усилении ветра, вечером в городе могут выпустить еще одно предупреждение о приближении холодного атмосферного фронта, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Московское метеобюро выпустило предупреждение о том, что у нас до 21 часа будут порывы ветра достигать, а где-то превышать 15 метров в секунду», - сказала Позднякова.

Она добавила, что есть вероятность, что вечером будет выпущено еще одно предупреждение о приближении холодного атмосферного фронта, который принесет ливневые дожди и грозы.

Ранее на понедельник в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Этот уровень продлили и на 5 июня из-за ожидающихся порывов в 18 метров в секунду.