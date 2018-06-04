РИАМО – 4 июн. Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что борьба с коррупцией остается в приоритетах Счетной палаты, сообщает Газета.ru.

«Работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты», — сказал Кудрин.

Он также подчеркнул, что необходимо делать министерства более открытыми.

«Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться», – отметил Кудрин.

Ранее Кудрин сообщил, что почти в каждом министерстве есть недочеты или нарушения в исполнении госпрограмм