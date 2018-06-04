РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Дополнительную дератизацию подвалов на улице Горького в Королеве проведут не позднее 8 июня, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как крыса тащит целый пакет с мусором у дома №4 по улице Горького.

«Дератизация подвальных помещений проводится по графику ежемесячно. Дополнительная дератизация на улице Горького будет проведена не позднее 8 июня», – сказала представитель.

Сообщить о наличии крыс и тараканов в многоквартирных домах можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или, воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.