РИАМО - 4 июн. Около 8 тысяч человек с начала 2018 года скачали мобильное приложение системы-112 Подмосковья, общее количество пользователей составляет около 20 тысяч человек, сообщил РИАМО в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Скачали (мобильное приложение - ред.) 8 тысяч человек с начала года», - сказал Пестов.

Он добавил, что всего приложение установили на мобильные телефоны порядка 20 тысяч человек.

По его словам, с начала года благодаря приложению было отработано свыше 1,2 тысячи вызовов.

«Порядка 60% вызовов - скорая помощь, 35% - ГИБДД, 5% - пожарная, газовая службы», - добавил Пестов.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.