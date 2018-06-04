РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 июн. Более 200 юных жителей подмосковного Дзержинского посещают городской летний лагерь, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.

«Первого июня в городском округе Дзержинский начал свою работу летний городской лагерь «Солнышко». Его воспитанниками в 2018 году стали более 200 юных жителей нашего города», – написал Панаморенко.

Он отметил, что открытие смены состоится 6 июня на территории городской гимназии №5. Начало в 11:30.