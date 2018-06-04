РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. Юбилейный автопробег Союза журналистов стартовал в Московской области, более 30 корреспондентов из городских округов и районов Подмосковья в течение трех дней проедут по спортивным объектам Чехова, Видного, Домодедова, автопробег организовали в преддверии ЧМ-2018 по футболу, сообщила председатель Союза журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

По данным Мытищинского информагентства, автопробег по городам Подмосковья проходит в десятый раз.

«Наши путешествия были связаны с юбилеем Великой Победы, с достижениями наукоградов, народными промыслами, заповедными территориями. В год проведения чемпионата мира по футболу мы не могли обойти стороной тему спорта. Более 30 журналистов из Ступина, Мытищ, Клина, Ногинска, Сергиева Посада, Люберец, Домодедова, Королева, Видного в течение трех дней будут знакомиться со стадионами, центрами, тренерами и командами из Чехова, Видного и Домодедова в рамках автопробега «Спортивное Подмосковье»», – сказала Чернышова.

В автопробеге принимают участие члены первичных организаций Союза журналистов. Автопробег начался в подмосковном Видном. В течение всего дня участники будут знакомиться с работой центра «Вита ФИТ», стадиона «Металлург», Дворца спорта «Видное», понаблюдают за игрой в мотобол.

«Союз журналистов Подмосковья уже 8 лет проводит конкурс журналистских работ «Спортивное Подмосковье», у нас есть спортивный праздник «Журналиада», там мы подводим его итоги. У журналистов эта тема всегда была популярной. Автопробег – еще один инструмент, мы хотим вернуть в повестку печатных электронных СМИ тему спорта», – заключила Чернышова.