РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В Подольске родные, волонтеры и полиция разыскивают 38-летнего Евгения Румянцева, который пропал 26 мая в микрорайоне Климовск, до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщила «РИАМО в Подольске» жена пропавшего.

«Последний раз мужа видели 26 мая в 19:00 в гараже ГСК №11 на улице Коммунальной. Домой до сих пор он так и не вернулся и связаться с ним не удается. Его автомобиль, вещи и документы остались в гараже. Вскоре после исчезновения мы обратились в полицию, а также связались с ПСО «Лиза Алерт»», – сказала жена.

Румянцеву 38 лет. У него темные короткие волосы, есть борода. Глаза серо-голубые. Был одет в темно-синий комбинезон на лямках. Тех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить жене Татьяне по номеру: 8(905)512-61-31 или по телефону 112.