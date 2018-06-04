РИАМО - 4 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую высоковольтную электроподстанцию «Медведевская» общей трансформаторной мощностью 160 МВА, которая построена на территории ИЦ «Сколково» вблизи Можайского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Цифровая электроподстанция предназначена для энерго­снабжения объектов инновационного кластера и близлежащих районов жилой и коммерческой застройки.

«Правительство Москвы и ПАО «МОЭСК» последовательно создают инфраструктуру инновационного центра «Сколково». Сегодня мы завершили еще один важный проект – строительство высоковольтной подстанции. Новая подстанция обеспечит приличный запас мощности, у потребителей в «Сколково» не будет проблем с подключением к сети или увеличением потребляемой мощности. Объект – уникальный, это первая цифровая подстанция в Москве», – отметил мэр.

Кроме того, это первая за последние десятилетия подстанция, которая полностью укомплектована оборудованием российского производства, добавил Собянин.

Здание подстанции «Медведевская» возведено в стиле «хай-тек», что позволит гармонично вписать его в будущую застройку Сколково. Сроки строительства были сокращены в 1,5 раза – с 27 до 18 месяцев.

Подстанция полностью укомплектована оборудованием российского производства. В том числе впервые в новейшей истории на подстанции установлено КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) 110 кВ, произведенное в Санкт-Петербурге на заводе «Электроаппарат».