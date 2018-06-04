РИАМО - 4 июн. Летом в Московской области при необходимости могут задействовать около 15 беспилотников для патрулирования пляжей и водоемов, сообщил РИАМО в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«При необходимости может быть задействовано порядка 15 беспилотных летательных аппаратов», - сказал Пестов.

Ранее он сообщил, что в 2018 году планируется дополнительно открыть 18 новых пляжей и мест отдыха на воде.

В 2017 гожу в в 34 муниципалитетах Московской области насчитывалось 184 пляжа и места отдыха у воды.