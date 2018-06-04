РИАМО - 4 июн. Правительство Московской области ведет масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг, при этом по итогам января-мая 2018 года количество электронных услуг в градостроительной сфере выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

«Количество услуг в градостроительной сфере, оказанных в электронном виде, за пять месяцев 2018 года превысило показатель прошлого года более чем в три раза. В электронном виде выдано уже более 32 тысяч результатов оказания услуги по присвоению или аннулированию адреса, рассмотрено более 17 тысяч заявлений на получение градостроительного плана земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также порядка 800 заявок на согласование переустройства или перепланировки квартир», - отмечается в сообщении.

Как пояснил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко, перевод услуг в электронный вид повышает их доступность, качество и экономит время жителей Подмосковья.

«Благодаря цифровизации за пять месяцев текущего года через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило на 70% больше заявлений, чем за аналогичное время прошлого года. Положительная динамика говорит о том, что услуги в электронном виде востребованы среди жителей региона и их популярность растет», - сказал он.

По словам Гордиенко, в рамках работы по переводу услуг в электронный вид оптимизированы сроки и гарантирована прозрачность процедуры их оказания. Оптимизация услуг позволяет в любое удобное время и из любой точки подать заявку через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО) https://uslugi.mosreg.ru/. Результат предоставления той или иной услуги заявитель может получить как в электронном виде через РПГУ МО в личном кабинете, так и в МФЦ.

В случае необходимости и при отсутствии возможности подачи заявки с персонального компьютера, в МФЦ заявителю будет обеспечен бесплатный доступ к РПГУ МО, также сотрудники МФЦ смогут оказать консультационную поддержку по порядку предоставления государственной услуги.

Кроме того, на базе Главархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг. Информация о времени их проведения публикуется на официальном сайте ведомства и РПГУ МО.