РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Участок реки Пехорки Балашихи в районе Лисьей горы приведут в порядок до августа 2018 года, в настоящее время работы по экологической реабилитации прекращены из-за нереста рыб, сообщил представитель управления экологии и природопользования администрации Балашихи.

Ранее жительница Балашихи пожаловалась на портале «Народный добродел» на неудовлетворительное состояние реки Пехорки в районе Лисьей горы. По словам женщины, около нового пешеходного моста по улице Евстафьева не проводится очистка реки, в связи с чем она усыхает. Как пояснил представитель управления экологии и природопользования администрации Балашихи, в настоящее время работы по экологической реабилитации прекращены из-за нереста рыб.

«Учитывая наступление с 1 апреля 2018 года по 10 июня 2018 года нерестового периода, работы по экологической реабилитации прекращены. Указанная в обращении территория будет приведена в надлежащее санитарное состояние в срок до августа 2018 года», – сказал представитель.

Он также добавил, что на этом участке реки были проведены работы по расчистке берегов и русла от хозяйственно-бытового и строительного мусора, затопленных деревьев и растительных остатков, аварийных и сухостойных деревьев, а также очистка от донных отложений.

«Участок в районе моста по улице Евстафьева, согласно проекта по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка, является охранной зоной сетей, в связи с чем расчистка русла в данном районе должна осуществляться в щадящем режиме», – пояснил представитель.

Завершение работ по экологической реабилитации рек в Балашихе запланировано на декабрь.