РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Жителей Подольска приглашают на 25-е юбилейное празднование дня села Дубровицы, которое пройдет 10 июня, в программе праздника турнир по боулингу, концерт на Дворцовой площади усадьбы и фейерверк, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

День знатного села Дубровицы отмечают ежегодно во второе воскресенье июня и посвящают его Дню России. В 2018 году будут отмечать 25-й юбилейный праздник. Он начнется со спортивного утра на площадке детско-юношеской школы олимпийского резерва. В 13:00 состоится турнир по боулингу «Праздничная лига» среди спортклубов Подольска. В 12:30 в Гербовом зале усадьбы Голицыных начнется музыкально-поэтическая программа «Россия в сердце».

«Все желающие могут приехать в Дубровицы к 12:00 (10 июня – ред.), где на Дворцовой площади у усадьбы Голицыных начнут работать ярмарка, летнее кафе, развлекательная площадка для детей и взрослых, на которой можно будет сделать аквагрим, аттракционы. В 15:00 состоится торжественное открытие праздника, в 22:00 праздник завершится сюрпризом, скорее всего, это будет фейерверк», – сказал Боярко.

По его словам, в 17:00 в культурно-просветительском центре «Дубровицы» начнется концертная программа коллективов местной самодеятельности. В 20:00 можно будет посмотреть танцы на улице и поучаствовать в розыгрыше призов.