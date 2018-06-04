РИАМО – 4 июн. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что почти в каждом министерстве есть недочеты или недочеты в исполнении государственных программ, сообщает Газета.ru.

«Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения – где-то меньше, где-то больше», – сказал Кудрин.

Он также добавил, что почти все министры получат представления по данным нарушениям. Кудрин также отметил, что по результатам прошлого года десять материалов были уже направлены в прокуратуру.

«В целом за прошлый год в результате работы Счетной палаты 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 – в прокуратуру. Открыто 35 уголовных дел», – подчеркнул он.