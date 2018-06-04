РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. В текущем году в подмосковной Балашихе отремонтируют около 100 домов по программе капремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году в Балашихе мы отремонтируем 98 домов. Работы проведем в микрорайонах Железнодорожный, Заря, Купавна, Ольгино, Кучино, Саввино, Керамик, а также на улицах 40 лет Победы, Живописная, Заречная, Карла Маркса», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в рамках капремонта в многоквартирных домах отремонтируют подвалы, кровли, инженерные сети, фасады, заменят лифты, оконные блоки в подъездах и канализацию. По словам Юрова, в прошлом году в программу капремонта включили 89 многоквартирных домов Балашихи.