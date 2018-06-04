РИАМО - 4 июн. Более 20 тысяч заявок на участие в премии «Наше Подмосковье» уже зарегистрировали в Московской области, свыше 80% из них подано по категории «Инициатива», сообщила журналистам в понедельник министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«На сегодняшний момент завершена регистрация на сайте, проекты поданы. На сегодняшний момент порядка 20 тысяч с небольшим зарегистрировано, еще 8 тысяч находятся на обработке у модераторов», - сказала Плещева.

Она отметила, в настоящее более 80% заявок поданы по категории «Инициатива».

«Что касается территории, то на сегодняшний момент у нас пока лидирует Одинцовский район. С ним ноздря в ноздрю идут Люберцы, Химки. Это традиционная тройка. Они периодически друг друга сменяют, кто-то выходит на первое место, кто-то на второе», - добавила Плещева.

Она отметила, что в этом году будут дополнительно привлечены авторитетные организации, которые делегируют экспертов на защиту проектов.

«Это делается дополнительно для того, чтобы могли максимально объективно выбрать победителей», - добавила Плещева.

Она напомнила, что премия «Наше Подмосковье» в этом году пройдет в сентябре.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.