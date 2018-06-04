РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В понедельник в микрорайоне Самолет Люберец грузовик врезался в пассажирский автобус, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель генерального директора компании-перевозчика Рахматжон Курбанов.

«Сегодня (4 июня – ред.) около полудня на Вертолетной улице в микрорайоне Самолет Люберец произошло ДТП. Грузовик врезался в автобус №1232», – сказал Курбанов.

Он добавил, что автобус был пустой. В аварии никто не пострадал. По словам Курбанова, в ДТП виноват водитель грузового автомобиля.