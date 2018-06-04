РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Подрядные организации с 28 мая по 3 июня отремонтировали шесть тротуаров в городском округе Люберцы, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжается ремонт тротуаров. В городском округе Люберцы подрядчики за неделю отремонтировали 6 тротуаров, также они провели очистку тротуаров с увлажнением по улице Смирновская и Октябрьский проспект. На этих же улицах заменили дорожные знаки. На улице Волковская убрали упавшее дерево», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ремонт дорожного покрытия по улице Смирновская проходит в плановом режиме.

«Отремонтировали дорогу на 1-м Поселковом проезде. В настоящее время в работе находится 6 муниципальных дорог, асфальтирование их запланировано на текущую неделю. После завершения ремонта на всех участках будет нанесена дорожная разметка и при необходимости установлены искусственные неровности», - уточнил Ружицкий.

По его словам, за неделю подрядные организации заделали 78 ям, что составляет порядка 190 квадратных метров, на региональных дорогах. На муниципальных дорогах выявлено и устранено 480 ям, для этих целей израсходовано 57 тонн асфальта.

«Сотрудники ГИБДД выявили за минувшую неделю 633 нарушения ПДД, эвакуировали 79 транспортных средств, выписали штрафов на сумму 786 тысяч рублей», – заключил Ружицкий.