РИАМО – 4 июн. Российский президент Владимир Путин разделяет озабоченность своего американского коллеги Дональда Трампа в связи с возможностью новой гонки вооружений, российский лидер надеется, что они лично обдумают, как ее предотвратить, сообщает Газета.ru.

По словам Путина, в одном из последних телефонных разговоров, которые состоялись между двумя президентами, Трамп выразил обеспокоенность в связи с возможностью начала новой гонки вооружений.

«Мы не являемся инициаторами такого развития событий, как вы знаете, не мы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», – сказал Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Он добавил, что разделяет мнение Трампа, и призвал подумать, как не допустить такого развития события.

«И я надеюсь, что фактически эта работа начнется и между нами непосредственно лично», – резюмировал Путин.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны Москва и Вашингтон заключили в мае 1972 года. Но в 2001 году США заявили о своем выходе из договора, разорвав соглашение по ПРО с 2002 года.