РИАМО - 4 июн. Турнир Лиги чемпионов (спорт глухих) прошел в Милане, подмосковная женская футбольная команда стала серебряным призером, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Выход двух команд из России в финал Лиги чемпионов свидетельствует о высоком уровне мастерства наших футболисток. К сожалению, подмосковная команда уступила в борьбе за золото, но я не сомневаюсь, что в следующем сезоне мы возьмем реванш», - прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Подмосковная команда заняла первое место в своей подгруппе и вышла в финал соревнования, где встретилась с «Юностью» из Москвы. В упорной борьбе подмосковные спортсменки уступили соперницам со счетом 3:4.