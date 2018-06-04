РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках рабочие нанесли дорожную разметку на 20 пешеходных переходах, к работам приступили в конце мая, сообщил врио главы Котельников Андрей Булгаков.

«Дорожная разметка нанесена на 20 пешеходных переходах на протяжении улиц 2-й и 3-й Покровский проезды в Котельниках. Работы выполнены в соответствии с проектом организации дорожного движения. Работы также выполнены вблизи социальных объектов – поликлиники и детского сада», – сказал Булгаков.

По его словам, к нанесению дорожной разметки в городском округе Котельники приступили в конце мая. Работы проводятся за счет средств местного бюджета.