РИАМО - 4 июн. Второй этап турнира для инвалидов-колясочников Московской области «Богатыри Подмосковья» начался в понедельник в подмосковном Пушкине, в него смогли пройти 25 участников, в финале встретятся 10, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В арт-отеле «Пушкино» с 4 по 8 июня 2018 года пройдет второй этап турнира мужественности, успеха и остроты интеллекта «Богатыри Подмосковья» среди инвалидов-колясочников Московской области. 25 участников, прошедших во второй этап, будут соревноваться в кулинарном искусстве, пении под караоке, сборке деревянных изделий и интеллектуальной викторине», - говорится в сообщении.

По итогам второго этапа будут отобраны 10 победителей, которые будут состязаться в финале.

Турнир «Богатыри Подмосковья» проводит общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке правительства Московской области. Субсидии на проведение конкурса выделило министерство социального развития Московской области. Председателем оргкомитета турнира является председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

«Турнир проводится в целях знакомства общества с успешными людьми, для которых инвалидность не стала ограничивающим фактором в духовном и физическом развитии, личностном и карьерном росте и мотивации работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью», - добавляется в сообщении.

В первом этапе, который прошел 29 мая в спортивном комплексе «ОЛИМП» города Ивантеевка, 60 участников соревновались в спортивных дисциплинах: настольный теннис, дартс, подтягивание на турнике и отжимание на брусьях, виртуозное владение кресло-коляской. 25 сильнейших участников прошли во второй этап.

Между вторым и третьим (финальным) этапом последует промежуточный (подготовительный) этап, который включает в себя подготовку к финалу. В рамках следующего этапа 10 конкурсантов будут обучаться навыкам: модного дефиле на подиуме, танцев и пара-каратэ на колясках, которые необходимы в финале мероприятия.

Место и дата дальнейшего этапа: с 16 по 25 июля 2018, арт-отель «Пушкино», поселок Звягино, Пушкинский район.

Финалисты встретятся в сентябре 2018 года в доме правительства Московской области в Красногорске.