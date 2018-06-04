РИАМО - 4 июн. Специалисты не зафиксировали в Подмосковье ни одного случая превышения сроков отключения горячего водоснабжения, сообщил журналистам в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«У нас есть плановые отключения 21 день. На сегодняшний момент ни один из муниципальных районов по этому сроку не вышел за пределы, я говорю официально. Да, в ряде муниципалитетов, где хорошая система теплоснабжения, сокращаем еще этот период где-то до 14 дней, где-то делаем десять», - сказал Хромушин.

Он отметил, что Подмосковье пока не готово сократить срок отключения горячего водоснабжения до 14 дней, как это делается в Москве.

«По целому ряду муниципальных образований сегодня удалось снять вопросы - это Щелковский район, Подольск сейчас снимается (вопрос - ред.) и Серпуховский район. Есть ряд муниципальных образований, которые сегодня не выполнили обязательства, не гарантировали поставщику оплату соответствующих коммунальных услуг. С ними ведем работу в ручном режиме на уровне правительства», - добавил Хромушин.