РИАМО - 4 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в ее аппарате выясняют все обстоятельства происшествия и следят за развитием ситуации с похищением двоих детей из детского дома в подмосковной Рузе, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

«Мы следим за развитием ситуации и в свою очередь проясняем все обстоятельства случившегося. Сейчас самое важное найти детей и убедиться в том, что они находятся в безопасности», – заявила Мишонова.

Ранее сообщалось, что 3 июня вечером в Рузе женщина, применив силу к воспитателю и охранникам, увезла в неизвестном направлении двух своих малолетних детей из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение детей.

Семья, в которой проживали дети, была зарегистрирована в Москве, но по адресу регистрации давно не проживала. На учете в ПДН МУ МВД России «Щелковское» семья не состоит и не состояла.