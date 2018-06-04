РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. После жалобы жительницы в микрорайоне Гагарина Балашихи отловили бродячих собак, сообщается на портале «Добродел».

Жительница микрорайона Гагарина отправила на портал «Добродел» жалобу на безнадзорных собак, которые постоянно находились на детской площадке. Животные лежали в песочнице, одна из них вела себя агрессивно и лаяла на детей. В администрации Балашихи рассмотрели обращение.

«В настоящее время заключен контракт со специализированной организацией АНО «Центр содержания бездомных животных», осуществляющей услуги по отлову безнадзорных животных с территории городского округа Балашиха. Специализированной организацией был произведен выезд в микрорайон Гагарина и проведены мероприятия по отлову безнадзорных животных», – сказал замглавы Балашихи Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.