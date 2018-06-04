РИАМО - 4 июн. Детские оздоровительные лагеря проверяют на готовность к чрезвычайным ситуациям перед началом летнего сезона в Подмосковье, в семи из них не выявили никаких нарушений в этой сфере, сообщила в понедельник начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«По итогам проверок в семи лагерях Московской области не обнаружено замечаний в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций: лагерь «Чайка» в Мытищах, лагерь «Березка» в Истре, социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» в Волоколамском районе, лагеря «Искорка» и «Бугорок» в Домодедове, а также детско-юношеские оздоровительные центры «Мечта» и «Ромашка» в Подольске», – сказала Витушева.

По ее словам, инспекторы проверяют наличие утвержденного плана действий, сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и их содержание.

Сотрудники ведомства также следят за уровнем подготовки в сфере чрезвычайных ситуаций руководителя учреждения детского летнего отдыха, наличием схемы эвакуации, схемы оповещения о чрезвычайных ситуациях. По итогам проверок сотрудники надзорного органа информируют органы местного самоуправления о фактах выявленных недочетов.

Как отметила Витушева, тщательные комиссионные проверки детских оздоровительных центров проводятся в течение всего года. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность подготовки объектов детского оздоровительного отдыха к летним каникулам.

В ходе подготовки к летнему сезону в подмосковных детских лагерях устранили более 30 нарушений после замечаний инспекторов Госадмтехнадзора.