РИАМО - 4 июн. День защиты детей отметили в центральном парке подмосковного Видного уникальными игровыми программами и благотворительным концертом, а в Доме ребенка открыли новую детскую прогулочную площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

На протяжении всего Дня защиты детей в центральном парке города Видное проходили уникальные игровые программы. Утром парк посетили депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского района Олег Хромов, которые поздравили всех маленьких посетителей.

«Мы будем делать все возможное, чтобы место, где вы учитесь и проводите время, было самым лучшим. И самое главное, чтобы у вас была перспектива для того, чтобы вы стали чемпионами во всех направлениях. С праздником», - сказал Фетисов.

Хромов, в свою очередь отметил, что начало лета совпадает с началом летних каникул.

«Я хочу, чтобы каждый из вас за эти три замечательных месяца не просто встретил своих давних друзей, а приобрел новых. Я желаю вам больше улыбаться, ведь ваша улыбка растопит любой лед. С праздником, будьте счастливы», - сказал он.

Также Хромов вместе с Фетисовым и членом торгово-промышленной палаты Ленинского района Владиславом Рымшей открыли новую детскую прогулочную площадку с травмобезопасным покрытием и игровым оборудованием в Видновском доме ребенка.

Кроме того, в этот день в Ленинском районе прошла благотворительная акция #БлагоВидное.

«В рамках благотворительной акции #БлагоВидное в центральном парке города Видное состоялся благотворительный концерт, на котором прошел сбор средств на инвалидные коляски 15-летним близнецам Денису и Даниле Коптилкиным. В концерте принимали участие детские творческие коллективы муниципалитета. Также 1 июня на телеканале «Видное ТВ» проходил благотворительный марафон», - добавляется в сообщении.

Благотворительные акции для муниципалитета - это хорошая традиция. В 2016 году в июне в Видном организовали сбор средств в поддержку Васи Мотовилова, в 2017 году проходил сбор средств на реабилитацию и оказание помощи детям-инвалидам.

«Важно, что эти добрые мероприятия находят поддержку и отклик в сердцах людей», - заключается в сообщении.