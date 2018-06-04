РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. В подмосковной Балашихе 6 июня сотрудники Госавтоинспекции проверят автомобилистов на соблюдение правил перевозки детей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 6 июня с 13:00 до 15:00 будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» в городском округе Балашиха. Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушения ПДД в этой сфере предусмотрен штраф в размере 3 тыс рублей.