РИАМО - 4 июн. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства 25-этажного жилого дома на 540 квартир в районе Митино на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Корпус 18 возведут в составе многофункциональной жилой застройки у села Рождествено, участок №7, район Митино, Северо-Западный административный округ города Москвы

«Согласована проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома с частичным размещением на первом этаже помещений общественного назначения в Северо-Западном административном округе столицы. В рамках реализации четвертого этапа строительства многофункциональной жилой застройки вблизи села Рождествено появится 25-этажное жилое пятисекционное здание с помещениями под аренду», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В общей сложности в доме разместятся 540 квартир: 198 однокомнатных, 245 двухкомнатных и 97 трехкомнатных квартир. Связь по этажам будет осуществляться с помощью лестничной клетки и двух лифтов грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов в каждой секции. Кроме того, каждая секция жилого дома будет оборудована мусоропроводом и мусоросборной камерой, расположенной на первом этаже.

В рамках благоустройства территории многофункциональной жилой застройки появятся открытые плоскостные парковки. Предусмотрено устройство площадок для отдыха, установка малых архитектурных форм, а также разбивка газонов и высадка зеленых насаждений.