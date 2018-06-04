РИАМО - 4 июн. При строительстве многоквартирных домов по программе реновации в Москве проектировщики будут предусматривать четырехкомнатные квартиры, если того потребует квартирография переселяемого дома, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Как пояснил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, переселение участников программы реновации из четырехкомнатных квартир является одним из самых популярных вопросов, адресованных операторам Единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства города.

«По закону, собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, взамен их квартир предоставляются равнозначные жилые помещения. При этом жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении должны быть не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемой квартире. В целях обеспечения прав собственников и нанимателей жилых помещений при проектировании многоквартирных домов по программе реновации будет предусматриваться наличие квартир в соответствии с необходимой квартирографией, в том числе четырехкомнатных», – сказал Левкин.

Всего с начала года на горячую линию единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства Москвы поступило более 1,6 тысячи обращений от граждан, связанных с реализацией программы реновации. При этом общий объем обращений уже превысил 10 тысяч.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.