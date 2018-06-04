РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. С начала текущего года в городском округе Люберцы подрядные организации отремонтировали 337 подъездов в 99 многоквартирных домах (МКД), сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании.

«С начала 2018 года в городском округе (Люберцы – ред.) завершен ремонт 337 подъездов в 99 МКД, это 25% от общего объема. Всего за минувшую неделю, с 28 мая по 3 июня, отремонтировали 4 подъезда. Работы ведутся в 50 МКД – это 17 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в текущем году запланированы работы по капремонту на 113 многоквартирных домах. Ремонт кровли – в 41 МКД, в настоящее время работы ведутся в 15 МКД, выполнены работы в 2 МКД. Ремонт фасада запланирован в 28 МКД, ведутся работы в 10 МКД, уже завершены в 1 доме. Замену внутридомовых инженерных систем проведут в 41 МКД, сейчас работы ведутся в 5 МКД, уже заменили в 2 МКД. Капитальный ремонт систем электроснабжения проведут в 16 МКД, работы ведутся в 3 МКД, завершены уже в 7 МКД. В 21 МКД заменят 55 лифтов.

«Продолжаются работы по подготовке к зиме. Ведутся работы по восстановлению теплоизоляции трассы на улице Мира, по замене канализационной трубы в поселке Томилина, улица Гаршина, дом № 9А, корпус 6, проводится также ремонт по улице Московская, дом №9, строение 1, меняют трубу водоснабжения в поселке Томилино, улица Гаршина, дом №20А и ремонтируют канализационный колодец КНС-4 в поселке Малаховка», – пояснил Ружицкий.

По его словам, за минувшую неделю на тепловых, канализационных, водопроводных сетях не было аварийных ситуаций.