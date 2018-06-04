РИАМО - 4 июн. В Подмосковье по итогам января-апреля 2018 года смертность от заболеваний органов пищеварения снизилась на 15,9% по сравнению с показателем за четыре месяца 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в январе-апреле снизилась на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель смертности на 100 тысяч человек составляет 68,1. Годом ранее эта цифра составляла 81», – сказала Забралова.

По ее словам, за четыре месяца этого года от болезней данного типа умерли на 297 человек меньше, чем годом ранее.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что по данному показателю регион занимает шестое место в Центральном федеральном округе.

«Болезни органов пищеварения довольно часто встречаются у жителей Подмосковья. Благодаря диспансеризации с начала года удалось обнаружить свыше 4,6 тысячи случаев болезней данной группы», - добавил он.

Министр напомнил, что жителям области необходимо внимательно относиться к своему здоровью: следует контролировать потребляемую пищу, выстраивать сбалансированную программу питания, а также регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.