РИАМО - 4 июн. В 14 городах Московской области, где будет проходить маршрут команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, завершили ремонт домов, сообщил журналистам в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«У нас 14 городов было включено в план. Они предусматривали создание территории благоустройства пешеходных общественных зон, например в Бронницах, в Раменском районе и, соответственно работы по капитальному ремонту домов, которые непосредственно связаны с маршрутами движения. Хочу сразу сказать, это не косметический ремонт. Мы все фасады делали энергосберегающими, то есть жители помимо красоты получают сокращение платежей по теплу», - сказал Хромушин.

Он отметил, что всего было 158 домов по программе капремонта.

«Большую часть из них мы сделали в прошлом году. Оставалось 59 домов до 15 мая этого года. Мы их также все сделали, сдали. Жители получили готовый результат, а мы получили единую эстетику центральных частей городов, которые связаны с чемпионатом мира», - добавил министр.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.