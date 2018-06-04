РИАМО - 4 июн. Власти Москвы выставили на аукцион флигель городской усадьбы Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной, победитель аукциона сможет арендовать здание по ставке 1 рубль за квадратный метр после реставрационных работ, говорится в сообщении пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

«Флигель городской усадьбы Зотова-Алябьева может привлечь внимание большого количества потенциальных арендаторов, об этом говорит успешный опыт реализации подобных объектов – инвесторы готовы бороться на аукционах за исторические здания, расположенные в центре Москвы. Начальная стоимость аренды флигеля составляет 7,47 миллиона рублей», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он отметил, что после того, как инвестор выполнит обязательства по восстановлению объекта культурного наследия, он сможет перейти на ставку 1 рубль за квадратный метр в год и получит право арендовать здание на протяжении 49 лет.

Флигель усадьбы Зотова-Алябьева представляет собой двухэтажное кирпичное здание площадью более 1 тысячи квадратных метров, расположенное в переулках между Кремлем и храмом Христа Спасителя. Историко-культурную ценность объекта представляют его местоположение, архитектурно-пространственные формы, материалы несущих стен и оформление фасада.

Уникальное местоположение флигеля усадьбы Зотова-Алябьева позволяет назвать его эксклюзивным предложением на рынке недвижимости. Учитывая примерный объем и стоимость реставрационных работ, лот вызовет большой интерес среди представителей бизнеса и частных инвесторов.

Относительно небольшая площадь и уникальная локация позволяет предположить, что будущий инвестор приспособит здание под резиденцию, дом приемов или посольство», – отметил руководитель департамента коммерческой недвижимости компании Welhome Алексей Гарстуков.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 13 июля. Торги пройдут 19 июля 2018 года.

Усадьба Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной построена на территории, которую Петр I передал своему сподвижнику Никите Зотову после разгона стрелецких волнений. Главный дом – на набережной, «лицом» к реке и «левым боком» к Кремлю был выстроен его внуком Иваном Зотовым.

В 1805 году усадьбу купил сенатор Алябьев. Именно в то время к главному дому пристраивают два флигеля. В конце 1860-х здесь обосновался коллежский секретарь Попов и устроил на территории усадьбы водочный завод. В 1910-х годах владельцем усадьбы стал меценат Петр Солодовников, где открыл коммерческое училище с театральными труппами и синематографом. В середине 1930-х годов примерно треть территории усадьбы со стороны Кремля была «ликвидирована», когда началось строительство нового Каменного моста.