РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Полицейские в Королеве привлекли к административной ответственности 64 иностранца, 45 из которых выдворили за пределы Российской Федерации, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Сотрудники полиции УМВД России по Королеву в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» проверили строительные объекты, общежития и торговые рынки, расположенные на территории города. Всего полицейские составили 109 административных протоколов, в том числе за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ.

«Проверен 321 иностранный гражданин, из которых 64 привлечены к административной ответственности по статьям 18.8, 18.9 и 18.10 кодекса об административных правонарушениях РФ. На каждого из них наложены штрафы, еще 45 мигрантов выдворены за пределы России. Вынесено 29 решений в отношении иностранных граждан о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», – сказала Еруновская.

Также было возбуждено 7 уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и одно уголовное дело за организацию незаконной миграции.