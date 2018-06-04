РИАМО - 4 июн. В текущем году на территории Московской области в рамках программы «Светлый город» новое уличное освещение появится более чем на 300 километрах дорог, сообщил журналистам в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Основной упор (в рамках программы «Светлый город» - ред.), конечно, на дороги, в первую очередь, на муниципальные - более 300 километров. 15 километров - это освещении линии связи как раз в создаваемых наших территориях комфорта, благоустроенных территориях. И 17 километров - это освещение дворовых территорий, которые включены в план», - сказал Хромушин.

Согласно справочному материалу, всего в программу «Светлый город» войдут 345,6 километра дорог.

В начале 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал в регионе программу «Светлый город», которая призвана решить наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. Программа включает создание дополнительного освещения аварийных участков автодорог, освещение «мест притяжения» (парков, скверов, набережных, достопримечательностей), а также улиц и дворов.