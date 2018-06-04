РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июн. Движение транспорта ограничат по ряду улиц поселка Нахабино Красногорска с 8 по 31 июня в связи с проведением ремонтных работ, сообщил начальник теруправления «Нахабино» – заместитель главы горокруга Владимир Куприянов на своей официальной странице в Facebook.

«В настоящее время заключены контракты на проведение ремонтных работ на улицах Новой, Лесной, Вокзальной, Братьев Волковых и Красноармейской. В связи с этим с 8 по 31 июня 2018 года возможно ограничение движения автотранспорта», – написал Куприянов.

По его словам, ремонтные работы будут направлены на создание благоприятных условий для транспортного сообщения в Нахабине.

«Территориальное управление «Нахабино» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за временные неудобства», – заключил Куприянов.