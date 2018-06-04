РИАМО - 4 июн. Станцию Московского метрополитена в Сколкове могут назвать в честь художника Казимира Малевича, его творчество также могут отразить в стилистике оформления новой станции, сообщила в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям ученый секретарь совета по наследию Союза архитекторов России, кандидат наук, председатель Общественного движения «Наше Сколково» Ирина Заика.

По ее словам, именно в Москве, районе Сколково художник продолжительное время жил и творил.

«Мы предлагаем материализовать память Малевича в проекте «Роща Малевича» либо «Тропа Малевича» на территории, где он гулял и проводил время. <...> Также считаем возможным отразить творчество художника в дизайне новой станции метро в Сколкове и названии станции», - сказала Заика.

В свою очередь, члены комиссии высказали принципиальную поддержку данных идей, отметив, что к реализации данных проектов необходимо подойти со всей серьезностью, так как они приобретают не городскую, а мировую значимость.

По их словам, предложения об увековечивании памяти Казимира Малевича должны быть близки к гениальности самого художника. В «Роще Малевича» может также появиться музей художника для обсуждения и понимания его творчества.

«Давайте дождемся ответа от заммэра Сергуниной (Наталья Сергунина – заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений – ред.). А так мы едины в мнении, что Малевич - сложный для понимания многих гений, но то, что может быть сделано, может открыть его для многих», - сказал в ходе заседания председатель комиссии Евгений Герасимов.

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