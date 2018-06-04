РИАМО - 4 июн. В Московской области в 2019 году планируют полностью завершить программу капитального ремонта подъездов многоквартирных домов, в текущем году будут отремонтированы 30 тысяч подъездов, сообщил журналистам в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«У нас 150 тысяч подъездов в Московской области. 80 тысяч на начало 2016 года требовали ремонта. Мы планируем в 2019 году, если в этом году мы сделаем 30 тысяч подъездов, то на 2019 год останется 23 тысячи подъездов даже с учетом естественного прибытия. Таким образом, на конец 2019 года у нас не должно остаться некачественных подъездов», - сказал Хромушин.

Он добавил, что за период 2016-2017 годов было 38 тысяч подъездов отремонтировано.

С начала текущего года в Подмосковье отремонтировали 5 тысяч подъездов в многоквартирных домах (МКД). Виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке должны согласовываться с жителями.

Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.