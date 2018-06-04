РИАМО - 4 июн. В Подмосковье заново сформированы около 70% участковых избирательных комиссий, их члены должны пройти обучение перед выборами губернатора Московской области, сообщила глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«У нас около 70% участковых избирательных комиссий заканчивается срок полномочий, и они сформированы заново. Это значит, что в масштабах Московской области - десятки тысяч человек, которые должны пройти целую серию обучающих семинаров, чтобы в единый день голосования и в период информирования члены участковых избирательных комиссий смогли отработать качественно, профессионально», - сказала Хаймурзина журналистам.

Она отметила, что работа участковых избирательных комиссий не должна вызывать вопросов ни у избирателей, ни у экспертов, ни у наблюдателей.

Выборы губернатора Московской области состоятся в единый день голосования - 9 сентября 2018 года.

Мособлдума ранее внесла изменения в закон о выборах губернатора Московской области. Теперь жители Подмосковья, которые в день выборов не будут находиться в регионе, смогут проголосовать в другом субъекте. Пока речь идет о Москве и таких столичных объектах, как больницы, железнодорожные узлы, аэропорты и Центральный телеграф.