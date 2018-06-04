РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. С 28 мая по 3 июня на дорогах Котельников и Люберец в авариях пострадали пять человек, из них двое детей и столько же мотоциклистов, всем им оказали медицинскую помощь, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«За прошедшую неделю на дорогах Котельников и Люберец в ДТП пострадали пять человек, двое из них несовершеннолетние, двое – мотоциклисты. Пострадавшим оказали медпомощь, по всем фактам происшествий проводятся проверки, по результатам которых будут установлены причины случившегося», – отмечается в сообщении.

Двадцать восьмого мая грузовик Hyundai врезался в автомашину BMW Х1, которая была припаркована вдоль дома №13 в микрорайоне Белая Дача Котельников. В результате столкновения пострадала пассажирка BMW – девочка в возрасте 1 года и 10 месяцев. 30 мая в Люберцах водитель Mitsubishi L200 наехал на 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. Ребенка госпитализировали.

Первого июня водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по Красковскому шоссе в поселке Малаховка, не уступил дорогу мотоциклу Honda СВ-600, двигавшемуся навстречу. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, мужчина 39 лет, которого госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В этот же день водитель Hyundai Elantra наехал на 57-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Третьего июня водитель Hyundai, двигаясь по улице Инициативная в Люберцах, столкнулся с мотоциклом Хонда NV 400VSE. В результате ДТП пострадал 28-летний водитель мотоцикла, ему в травмпункте оказали медицинскую помощь.