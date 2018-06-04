РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что новый руководитель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина справится с таким ответственным постом и попросил ее вести активную работу по привлечению избирателей.

Избирательная комиссия Московской области 31 мая утвердила кандидатуру Хаймурзиной на должность председателя.

«Хочу вас поздравить с этим очень ответственным постом. Руководитель избирательной комиссии - это дело очень ответственное, очень хлопотное. Тем более, когда речь идет о таком регионе, где в районе 4 тысячи участковых избирательных комиссий, огромное количество избирателей. Традиционно в Московскую область приезжают все эксперты, наблюдатели, общественники. Внимание к нам всегда очень пристальное Уверен, что с данной задачей вы справитесь. Прошу вас вести активную работу по привлечению на участки», - сказал Воробьев в ходе встречи с Хаймурзиной.

Хаймурзина отметила, что в регионе будет вестись активная работа по подготовке членов участковых избирательных комиссий и разработке избирательного кодекса.

«Есть плановая работа, которая продолжается. 7 июня запланировано очередное заседание Московской областной думы, на котором будет принято решение о назначении даты выборов губернатора. Мы вступим в активную выборную кампанию не только выборов губернаторов, но еще 45 муниципальных избирательных кампаний», - добавила глава Мособлизбиркома.

Ранее депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Хаймурзиной на должность члена Московской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены Центральной избирательной комиссии РФ предложили Мособлизбиркому выбрать Хаймурзину на должность председателя.

Хаймурзина родилась 5 апреля 1974 года. Она закончила институт молодежи в Москве по направлению социальной работы (специализация - администрирование и управление в социальной сфере) и Калининградский пограничный институт ФСБ РФ по специальности юриста (государственное и муниципальное управление).

До 2010 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2010-2012 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а в октябре 2014 года получила должность заместителя председателя правительства Московской области.

Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добровольно покинула этот пост. Решение о сложении полномочий принято Коноваловой из-за написания докторской диссертации.