РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. В рамках федерального проекта сторонников «Единой России» «Безопасный интернет» в подмосковном Королеве состоялось заседание городского комитета образования, где педагогическим коллективам образовательных учреждений рассказали о безопасности работы детей в интернете, говорится в сообщении пресс-службы исполкома местного отделения партии.

Сотрудники образования отметили, что замечают негативное влияние интернета на психологическое и эмоциональное здоровье учеников, жестокость и «травля» становятся обычными явлениями.

«Активисты отметили, что проект сторонников Партии («Единой России» – ред.) «Безопасный интернет» предусматривает проведение различных обучающих и организационных мероприятий. Целью данных мероприятий является повышение информированности педагогов и родителей о правилах поведения в интернет-пространстве и о методах, позволяющих изолировать наших детей от вредоносных программ и злоумышленников в сети. Активная реализация проекта в городе планируется с началом нового учебного года», – говорится в сообщении.

Целями проекта являются ограничение детей от негативного влияния интернета, борьба с сайтами, пропагандирующими насилие и экстремизм, изготовление наркотиков, суицид.