РИАМО - 4 июн. Жители и гости Москвы смогут бесплатно использовать городские парковки с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России, водителей также призвали быть внимательными на дорогах из-за праздничных мероприятий, сообщается на сайте столичного паркинга.

«С 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России парковка на улицах города будет бесплатной. В праздничные дни число автомобилистов сократится, поэтому такая мера не осложнит дорожную ситуацию», - говорится в сообщении.

Вместе с тем водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях - важно оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать пешеходам и другим водителям.

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

День России — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.